Третьяковская галерея открывается после карантина

Государственная Третьяковская галерея в Москве с 3 июля открывается для посетителей после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

«Рады сообщить, что Третьяковская галерея и ее малые музеи (дом-музей Виктора Васнецова, музей-квартира Аполлинария Васнецова) открыты для посетителей с 3 июля», — говорится в сообщении на сайте музея.

Отмечается, что галерея будет работать по временным правилам посещения.

Максимальная численность организованных экскурсионных групп может составлять пять человек.

Ранее стало известно, что Михайловский сад в Санкт-Петербурге откроется 8 июля, Летний сад — 15 июля.