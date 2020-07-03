Третьяковская галерея открывается после карантина
- АГН «Москва»
- © Киселев Сергей
«Рады сообщить, что Третьяковская галерея и ее малые музеи (дом-музей Виктора Васнецова, музей-квартира Аполлинария Васнецова) открыты для посетителей с 3 июля», — говорится в сообщении на сайте музея.
Отмечается, что галерея будет работать по временным правилам посещения.
Максимальная численность организованных экскурсионных групп может составлять пять человек.
Ранее стало известно, что Михайловский сад в Санкт-Петербурге откроется 8 июля, Летний сад — 15 июля.