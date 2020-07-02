Названы даты открытия Михайловского и Летнего садов в Петербурге

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Михайловский сад в Санкт-Петербурге откроется 8 июля, Летний сад — 15 июля.
Названы даты открытия Михайловского и Летнего садов в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Государственного Русского музея.

Посетители должны быть в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию.

Также стало известно, что 3 июля начнут работу парки в Петергофе, передаёт kp.ru.

«С 3 июля открыты три парка: Нижний парк с фонтанами, парк Александрия и парк Ораниенбаума», — уточнили в Петергофе.

Билеты доступны с 1 июля и только онлайн. Посетителям необходимо соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что парк-дендрарий Ботанического сада Петра Великого в Санкт-Петербурге открывается для посетителей в тестовом режиме в четверг, 2 июля.

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