Ботанический сад в Петербурге откроется для посетителей 2 июля

Парк-дендрарий Ботанического сада Петра Великого в Санкт-Петербурге откроется для посетителей в тестовом режиме в четверг, 2 июля.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу.

Кассы будут работать с 10:00 до 17:30, сад — до 19:00.

«Июль — время цветения чубушников и роз. Сейчас цветут поздние ирисы и травянистые пионы, им на смену приходят ранние лилии», — рассказали сотрудники сада.

По их словам, с 3 июля начнёт работу водный оранжерейный маршрут.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что 2 июля планируется возобновить приём посетителей в старейшем музее Севастополя — Военно-историческом музее Черноморского флота.