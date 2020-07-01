Ботанический сад в Петербурге откроется для посетителей 2 июля
- © botsad_spb
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу.
Кассы будут работать с 10:00 до 17:30, сад — до 19:00.
«Июль — время цветения чубушников и роз. Сейчас цветут поздние ирисы и травянистые пионы, им на смену приходят ранние лилии», — рассказали сотрудники сада.
По их словам, с 3 июля начнёт работу водный оранжерейный маршрут.
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что 2 июля планируется возобновить приём посетителей в старейшем музее Севастополя — Военно-историческом музее Черноморского флота.