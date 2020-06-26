Пермским музеям под открытым небом разрешили возобновить работу
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
Соответствующее решение приняли на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В частности, могут открыться архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36».
Также будет доступно для прогулок пространство завода Шпагина.
Также стало известно, что ряд музеев Севастополя возобновит экскурсионную работу. Об этом заявила начальник отдела библиотечной, музейной деятельности и дополнительного образования главного управления культуры Ольга Колбасова.
«С 2 июля планируется возобновить приём посетителей в старейшем музее Севастополя — Военно-историческом музее Черноморского флота», — цитирует Колбасову «Новый Севастополь».
Также с 2 июля откроются Балаклавский подземный комплекс и музейный комплекс «Михайловская батарея», объекты Военно-исторического музея, фортификационные сооружения.
Ранее сообщалось, что в Московской области открыли музей-заповедник «Усадьба Мураново» имени Тютчева.