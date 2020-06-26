Пермским музеям под открытым небом разрешили возобновить работу

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Музеям под открытым небом в Пермском крае разрешили возобновить работу для индивидуальных посещений. Доступ к экспозициям внутри зданий будет закрыт.
Пермским музеям под открытым небом разрешили возобновить работу
  • © Владимир Первенцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

Соответствующее решение приняли на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В частности, могут открыться архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36».

Также будет доступно для прогулок пространство завода Шпагина.

Также стало известно, что ряд музеев Севастополя возобновит экскурсионную работу. Об этом заявила начальник отдела библиотечной, музейной деятельности и дополнительного образования главного управления культуры Ольга Колбасова.

«С 2 июля планируется возобновить приём посетителей в старейшем музее Севастополя — Военно-историческом музее Черноморского флота», — цитирует Колбасову «Новый Севастополь».

Также с 2 июля откроются Балаклавский подземный комплекс и музейный комплекс «Михайловская батарея», объекты Военно-исторического музея, фортификационные сооружения.

Ранее сообщалось, что в Московской области открыли музей-заповедник «Усадьба Мураново» имени Тютчева.

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