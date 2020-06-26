В Подмосковье открыли усадьбу Мураново

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В Московской области открыли музей-заповедник «Усадьба Мураново» имени Тютчева.
В Подмосковье открыли усадьбу Мураново
  • © muranovo-museum.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«25 июня по согласованию с Роспотребнадзором открыли наши музеи, усадьбы и выставочные центры. А это значит, что мы постепенно, очень осторожно начинаем наш туристический сезон. Пока областные музеи принимают не более 50 человек одновременно», — заявила вице-губернатор Наталья Виртуозова.

По её словам, усадьба возвращается к жизни. Необходимо благоустройство, начиная с дорожек и заканчивая клумбами.

«Всем этим мы уже постепенно занимаемся. Это очень важно», — добавила она.

Ранее ОТР сообщало, что Исторический музей в Москве станет работать по сеансам после своего открытия 1 июля.

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