В Подмосковье открыли усадьбу Мураново

В Московской области открыли музей-заповедник «Усадьба Мураново» имени Тютчева.

Об этом сообщает телеканал «360».

«25 июня по согласованию с Роспотребнадзором открыли наши музеи, усадьбы и выставочные центры. А это значит, что мы постепенно, очень осторожно начинаем наш туристический сезон. Пока областные музеи принимают не более 50 человек одновременно», — заявила вице-губернатор Наталья Виртуозова.

По её словам, усадьба возвращается к жизни. Необходимо благоустройство, начиная с дорожек и заканчивая клумбами.

«Всем этим мы уже постепенно занимаемся. Это очень важно», — добавила она.

Ранее ОТР сообщало, что Исторический музей в Москве станет работать по сеансам после своего открытия 1 июля.