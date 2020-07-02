Трудовая поддержка: правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о планах правительства направить более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах страны. Людям, которые обратятся в службы занятости, будут предлагать позиции в сфере ЖКХ, строительства, а также в транспортной, сельскохозяйственной и других отраслях. По словам главы кабмина, инициатива позволит на время трудоустроить более 80 тыс. человек. Как отмечают эксперты, действия властей могут дополнительно поддержать пострадавших из-за пандемии граждан и тем самым ускорить восстановление российского рынка труда.

Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Об этом в четверг, 2 июля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, власти направят средства регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников.

«Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми», — сообщил Мишустин на заседании кабмина.

Кроме этого, дополнительную временную работу организуют для сотрудников, чьи предприятия перешли на режим неполной занятости. Как отметил глава правительства, предложенные меры позволят временно трудоустроить более 80 тыс. человек.

Решение властей даст возможность потерявшим работу из-за пандемии россиянам сохранить доходы и продолжать обеспечивать себя при поиске нового постоянного места работы. Об этом в беседе с RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Это позитивный сигнал о том, что правительство продолжает активно выделять деньги на поддержку экономики. Сейчас для властей главный ориентир — это даже не рост ВВП, а сохранение рабочих мест и реальных располагаемых доходов граждан. В этой связи любая подобная помощь должна ускорить стабилизацию российского рынка труда», — пояснил Остапкович.

Более того, обеспечение заработной платой потерявших работу граждан должно стимулировать потребительский спрос в регионах, считает вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. При этом, по его словам, временные рабочие места появятся именно в тех отраслях, которые сегодня больше всего нуждаются в трудовых ресурсах.

«Сферы, в которых создадут рабочие места, выбраны не случайно. Строительство сейчас отчаянно нуждается в рабочих руках — сказалось постановление правительства о льготной ипотеке под 6,5%. У семей появилась потребность в жилье, и строителям его ещё нужно возвести. Сфера ЖКХ сейчас активно работает на подготовку к отопительному сезону. Агропромышленный комплекс также испытывает потребность в сотрудниках — нужно производить больше еды, потому что прекратилась часть поставок из-за границы», — объяснил Павел Сигал в разговоре с RT.

Напомним, что в марте уровень безработицы в России составлял порядка 4,7%, однако по итогам мая вырос до 6,1%. Между тем уже в июне, по мере ослабления ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, рост числа безработных в стране замедлился более чем на треть, в то время как процесс найма сотрудников ускорился. Об этом 29 июня на совещании правительства заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Согласно поступившим сведениям, с конца марта на сегодняшний день уволено в России 3 млн 718 тыс. наших граждан, а принято на работу 3 млн 36 тыс. граждан, разница 682 тыс. человек. В последние недели наём сотрудников активизировался, сейчас принимают на работу почти по 300 тыс. человек еженедельно», — отметил министр.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Помимо создания дополнительных временных рабочих мест, власти ранее одобрили несколько мер по поддержке рынка труда. Так, например, с 1 июня заработала льготная программа кредитования под 2% годовых для компаний в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях экономики. Полученные деньги бизнес должен направлять на зарплаты персоналу из расчёта один МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника.

Предоставляемый компаниям заём на 85% обеспечен государственными гарантиями. Сам кредит может быть частично или полностью списан, если работодатели сохранят рабочие места. При этом 23 июня президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил о расширении программы.

«Мера востребована, уже одобрены заявки от 90 тыс. компаний, где работают 2 млн 400 тыс. сотрудников. Но спрос, как мы видим, гораздо выше оказался, чем изначально планировало правительство. Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу, выделить на её реализацию ещё 100 млрд рублей, таким образом, дополнительно поддержать предприятия и их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости», — заявил президент.

Помимо этого, ускоренное восстановление рынка труда обеспечили прямые выплаты от государства системообразующим предприятиям, а также малому и среднему бизнесу. Об этом RT рассказал шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Действительно, сейчас необходимо субсидировать напрямую хотя бы системообразующие частные предприятия, а также малый и средний бизнес. Это позволит напрямую сохранять рабочие места, которые будут обеспечивать людей заработком долго и уже не за счёт государства», — заключил Пушкарёв.