«Создать условия, чтобы люди возвращались к нормальной работе»: Путин одобрил новый пакет мер поддержки рынка труда

27 мая президент России Владимир Путин одобрил новые меры поддержки российского рынка труда в связи с последствиями коронавируса. В частности, речь идёт о трёхкратном увеличении минимального размера пособия по безработице, а также о продлении выплат тем, кто лишился права на их получение. Одновременно глава государства поручил расширить программу финансовой помощи безработным с детьми и закрывшим дело индивидуальным предпринимателям. По словам экспертов, новые инициативы позволят сдержать рост безработицы и ускорить стабилизацию рынка труда.

Владимир Путин поддержал предложенные Министерством труда дополнительные меры сохранения занятости и финансовой помощи безработным россиянам. Об этом глава государства заявил в среду, 27 мая, на совещании с членами правительства.

Президент поручил с 1 мая на три месяца увеличить размер минимального пособия по безработице с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей. Также российский лидер распорядился продлить на три месяца выплату пособий по безработице тем, кто в пандемию лишился права на выплату. Одновременно планируется распространить детские доплаты в 3 тыс. рублей на тех, кто потерял работу. При этом индивидуальные предприниматели, закрывшие своё дело, будут получать пособие по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей.

Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, более 2 млн россиян были уволены с начала апреля в связи с пандемией коронавируса. По его словам, на сегодняшний день в режиме простоя находятся 1,5 млн работников, 1,3 млн человек заняты неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, 280 тыс. ушли в неоплачиваемый отпуск, а свыше 400 тыс. получают максимальное пособие по безработице.

В целом, по оценке Минтруда, на сегодняшний день число безработных в России достигло 4,3 млн, из которых официально зарегистрированы 1,9 млн. На этом фоне Владимир Путин призвал уделить максимальное внимание проблемам в сфере занятости.

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«Внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным, хочу это подчеркнуть, максимальным на всех уровнях власти. Напомню: сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в нашей работе, и это, безусловно, справедливый подход», — сказал глава государства.

Ранее власти уже одобрили другие меры поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии. В частности, речь идёт о выплатах семьям с детьми, а также льготных кредитах и прямой финансовой помощи бизнесу от государства для выплаты зарплат сотрудникам. По словам экспертов, действия властей позволили сдержать резкое снижение доходов населения и не допустить чрезмерного роста безработицы. При этом одобренные дополнительные меры должны ускорить стабилизацию рынка труда.

«Объявленные новые выплаты помогут россиянам пережить трудные времена, связанные с распространением COVID-19 и вынужденными карантинными мерами. Также они дадут возможность чувствовать себя более уверенно тем, кто потерял работу ещё до болезни и не успел трудоустроиться из-за коронавируса. Увеличение пособий в определённой степени позволит сохранить и покупательский спрос на приемлемом уровне», — рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

kremlin.ru

Согласно оценке Минэкономразвития, в 2020 году уровень безработицы в России вырастет до 5,7% против 4,6% в 2019-м. Как полагают в Минтруде, пик по количеству безработных можно будет наблюдать в III квартале, после чего ситуация в сфере занятости начнёт стабилизироваться.

«В II и III кварталах ситуация на рынке труда всё ещё будет оставаться сложной. Стабилизацию ситуации мы ожидаем только в IV квартале, положительную динамику мы предполагаем видеть в I—II кварталах 2021 года», — заявил Антон Котяков.

При этом министр отметил, что положение дел на российском рынке труда складывается лучше, чем во многих развитых странах. Так, по его словам, в США безработица выросла в три раза — до 14,7%, а в Канаде — в полтора раза, до 13%.

«Существенный рост безработицы — это общемировой тренд. Но благодаря мерам поддержки бизнеса и населения в Российской Федерации на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя», — подчеркнул глава Минтруда.

Трудовое обновление

По словам Антона Котякова, сегодня более 10% работающих граждан (около 5,6 млн человек) продолжают трудиться удалённо, а после снятия ограничений ряд организаций хотели бы продолжить работу в таком формате. На этом фоне министр предложил закрепить в Трудовом кодексе понятия удалённой и комбинированной занятости. Как полагают опрошенные RT эксперты, инициатива позволила бы упрочить социальные гарантии сотрудников и повысить число официально зарегистрированных самозанятых.

«Инициатива позволит в полной мере защитить права тех, кто после пандемии изъявит желание работать из дома на постоянной основе. Таким образом, они получат гарантию того, что им будет выплачиваться зарплата и другие бонусы даже при условии, что они не ходят на работу каждый день. Более того, это позитивно повлияет на уровень официально зарегистрированных самозанятых. Так, репетиторы или юристы, которые раньше работали из дома в режиме онлайн, станут выходить из тени, так как это позволит им получать поддержку от государства в случае потери дохода», — пояснил Алексей Коренев.

Помимо этого, глава Минтруда предложил разрешить работодателям с 2021 года вести кадровый документооборот в электронном виде. Как рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, решение также позволило бы упростить работу бизнеса.

«Предложение вести кадровое делопроизводство в электронном виде — это логичное продолжение электронных трудовых книжек и вполне соответствует духу времени. Сейчас большинство компаний ведёт кадровую работу в электронном виде и только для бухгалтерской отчётности нужны сами бумаги: договоры, соглашения, приказы. Это предложение намного сократит объём работы кадровой службы и бухгалтерии», — отметил Деев.