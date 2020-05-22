Реальные ожидания: МЭР оценило влияние коронавируса на экономику России

Минэкономразвития обновило прогноз развития российской экономики с учётом влияния пандемии COVID-19 и введённых карантинных мер. Так, согласно расчётам, в 2020-м ВВП страны сократится на 5%, но уже в следующем году начнёт восстанавливаться и к середине 2022-го вернётся к докризисному уровню. В то же время уровень экономической «просадки» оказался меньше, чем ожидалось ранее, считают эксперты. По их словам, негативный эффект коронавируса позволили сдержать государственные меры поддержки бизнеса и населения, а также высокий уровень финансовой прочности страны. Как могут измениться ключевые индикаторы экономики в ближайшие годы — в материале RT.

Минэкономразвития России представило новый макропрогноз на 2020—2023 годы. В своей оценке ведомство учло влияние пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений на основные экономические показатели страны.

Как пишет ТАСС со ссылкой на документ, по итогам 2020 года ВВП России может сократиться на 5%. Самое глубокое снижение показателя эксперты министерства прогнозируют в период с апреля по июнь — на 9,5%. Впрочем, как полагают в ведомстве, уже в III и IV кварталах 2020-го спад замедлится до 6,3% и 5,2% соответственно, а в 2021 году экономике удастся возобновить рост.

«В 2021 году пока ожидаем восстановления экономики на 2,8%. Если говорить в годовом выражении, то выход на предкризисные уровни — это пока первое полугодие 2022 года», — заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В целом, как отмечают в министерстве, уже в 2022 году темпы роста экономики могут ускориться до 3%, а в 2021-м — до 3,1%. При этом в ближайшее время оживление экономической активности во многом будет зависеть от темпов ослабления карантинных мер. Об этом в интервью RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Как только заработают предприятия, закрытые во время пандемии, начнёт расти внутреннее потребление. Также мы увидим рост производительности труда, поскольку многие сотрудники вернутся к полноценному исполнению своих обязанностей на местах. По мере снятия ограничений можно будет наблюдать и восстановление логистических цепочек доставки товаров. Более того, у нас из-за вируса серьёзно пострадала сфера услуг, развлечений и туризма. Их оживление даст дополнительный стимул для развития экономики в целом», — пояснил Остапкович.

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Согласно оценке Минэкономразвития, в 2020 году промышленное производство может сократиться на 5,4%, но уже в 2021-м и 2022 годах вырастет на 3,3%, а в 2023-м — на 3,4%. Снижение оборота розничной торговли в текущем году эксперты МЭР оценивают в 5,2%. Между тем в 2021-м показатель увеличится на 4%, в 2022-м — на 3,2%, а в 2023-м — на 2,8%.

«Что касается промышленности, то первыми покажут рост медицинская и лекарственная отрасли за счёт высокого спроса на данную продукцию у населения. Также химическая промышленность начнёт демонстрировать положительные результаты за счёт спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках. Вдобавок сработает синдром отложенного спроса, который может спровоцировать рост продаж электроники, автомобилей и других дорогостоящих покупок», — отметил Остапкович.

Похожее положение дел можно будет наблюдать и в сфере внешней торговли. Так, в текущем году Минэкономразвития прогнозирует снижение объёмов экспорта примерно на 33% — до $268 млрд, а импорта — на 21%, до $200 млрд. Впрочем, уже в 2021-м показатели увеличатся до $301 млрд и $227 млрд, а в 2023-м достигнут $400 млрд и $280 млрд соответственно.

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Определённую поддержку экономике может оказать и постепенный рост нефтяных цен. Об этом в беседе с RT рассказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.Напомним, ещё в начале апреля стоимость сырья российского сорта Urals впервые с 1999 года опускалась до $10 за баррель. Впрочем, на сегодняшний день котировки уже поднялись выше отметки $30.

«В принципе цены на нефть сейчас заметно отскочили от минимумов последних месяцев. Это также даёт почву для оптимизма. Стоимость сырья сегодня колеблется вблизи $32—35, что как минимум в полтора—два раза выше тех показателей, что мы наблюдали в марте. Таким образом, укрепление нефтяных цен смягчило сегодняшнюю ситуацию», — отметил Абрамов.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году средняя стоимость нефти Urals составит $31,1 за баррель, в 2021 — $35,4, в 2022 — $42,2, а в 2023-м — $45,6.

На этом фоне министерство прогнозирует средний курс доллара в текущем году на уровне 72,6 рубля, в 2021-м — 74,7 рубля, в 2022-м — 73,3 рубля, а в 2023-м — 72,1 рубля. При этом на протяжении всего периода с 2020 по 2023 годы уровень инфляции в России не превысит 4%.

Вспомогательные меры

Примечательно, что наблюдаемый сегодня уровень «просадки» экономики оказался меньше, чем предполагалось ранее, считает Георгий Остапкович. Во многом специалист объясняет это мерами господдержки населения и бизнеса, а также общей финансовой устойчивостью страны.

«Уровень госдолга у России один из самых низких в мире, что позволяет нам свободно нарастить заимствования для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов. Более того, даже во время самого жёсткого периода карантина у нас продолжали работу системообразующие предприятия, что позволило минимизировать ущерб. При этом благодаря оперативным действиям российского правительства удалось сохранить в рабочем состояние отрасли, которые отвечают за формирование ВВП — промышленность, строительство и сельское хозяйство», — рассказал Остапкович.

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Напомним, ранее власти одобрили три пакета мер поддержки экономики. В частности, речь идёт о выплатах семьям с детьми, а также льготных кредитах и налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей. По оценке экспертов, действия властей позволили сдержать резкое снижение доходов населения и не допустить чрезмерного роста безработицы.

Согласно оценке Минэкономразвития, в 2020 году реальные располагаемые доходы населения могут сократиться на 3,8%, но уже в 2021-м увеличатся на 2,8%, а в 2022 и 2023 годах вырастут на 2% и 2,6% соответственно. Уровень безработицы в 2020 году вырастет с текущих 4,7% до 5,7%. Впрочем, в 2021-м показатель сократится до 5,4%, в 2022 — до 4,9%, а в 2023-м вернётся к отметке 4,7%.

«Прогнозируемый уровень безработицы 5,7% можно считать относительно низким, если сравнивать с другими странами, наиболее пострадавшими от пандемии. Например, в США прогнозируют показатель вблизи 20—25%. Поэтому у нас за счёт мер поддержки малого и среднего бизнеса ситуация оказалась не настолько острой, как могла бы быть», — рассказал Остапкович.

25 мая Минэкономразвития должно представить правительству детальный план восстановления экономики. По словам Максима Решетникова, первоочередная задача властей заключается в росте доходов граждан, занятости, а также в перезапуске инвестиционного цикла. В целом, как отметил министр, в текущих условиях российская экономика показала большую прочность, но после завершения пандемии стране предстоит «долгий путь в гору».