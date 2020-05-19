«Экономика начинает восстанавливаться»: глава МЭР дал прогноз инфляции в 2020 году

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в 2020 году инфляция в России не превысит 4%. Во время совещания с президентом министр также заявил о постепенном восстановлении экономики страны по мере снятия карантинных ограничений. Так, деловая активность выросла с 67 до 71—72% от докризисного уровня. Активную поддержку населению и бизнесу оказывают ранее принятые правительством меры: выплаты семьям с детьми, а также льготные кредиты и налоговые послабления для компаний и предпринимателей. Кроме того, власти уже подготовили и в ближайшее время планируют представить новый общенациональный план восстановления экономики.

В 2020 году уровень инфляции в России окажется не выше 4%. Об этом во вторник, 19 мая, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Ситуация на ценовом рынке на сегодняшний момент и на потребительском рынке действительно стабильна. Тот девальвационный эффект, который был, он по большому счёту на сегодняшний момент исчерпан. Не всегда это может быть хороший фактор, но то, что в результате карантинных мер произошло сжатие спроса, безусловно, имело яркий антиинфляционный эффект», — сказал министр на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Также Решетников сообщил, что «экономика начинает восстанавливаться» по мере снятия карантинных ограничений. Так, в ряде отраслей предприятия уже возобновили работу, и за последнее время показатель экономической активности в стране поднялся с 67% до 71—72% от докризисного уровня.

«Если говорить про экономическое восстановление, то цифры последних дней показывают, что динамика пошла вверх. У нас ограничения снимаются, мы это видим по принятым решениям в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. В базовых отраслях все ограничения сняты, и это мы сразу увидели и в росте потребления электрической энергии, и в росте перевозок всеми видами транспорта», — добавил министр.

В целом, по его словам, уровень «просадки» экономики может оказаться меньше, чем предполагалось ранее. Тем не менее для полного восстановления активности потребуется время, указал глава Минэкономразвития.

20 мая ведомство должно представить обновлённый макроэкономический прогноз, а 25 мая — общенациональный план восстановления экономики.

Помощь россиянам

Напомним, ранее власти объявили о новых мерах для борьбы с последствиями коронавируса и поддержке бизнеса и населения. Так, Владимир Путин поручил с 1 июня ввести разовые выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 15 лет включительно. Как заявил президент в ходе совещания во вторник, предложенная мера оказалась «крайне востребованной». По состоянию на 18 мая от родителей поступило порядка 12 млн заявок.

«Предполагается, что общее число детей, на которых семьи получат выплату, составит порядка 22 млн, и вместе со взрослыми членами семьи эта мера поддержки коснётся, если брать коэффициент 1,8, более 50 млн человек в стране. А объём дополнительных бюджетных средств на эти цели очень солидный. Даже в непростых сегодняшних условиях мы изыскали возможность выделить 197,2 млрд рублей», — подчеркнул Путин.

РИА Новости

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Глава государства также напомнил, что ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей на детей до трёх лет распространена на семьи, в которых первый ребёнок родился в период с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года. Согласно оценкам Минтруда, в общей сложности мера должна поддержать около 5 млн детей.

«Выплаты помогут россиянам пережить трудные времена, связанные с распространением пандемии и вынужденными карантинными мерами. В данный момент на прямую поддержку граждан запланировано выделить 6,8% ВВП, что говорит о готовности властей тратить деньги из резерва для сглаживания негативных последствий COVID-19. Особенно актуальны выплаты станут именно для семей с детьми, где доход родителей существенно снизился за последнее время», — рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Кредитный вопрос

В рамках поддержки бизнеса и уровня занятости с 1 июня в России начнёт действовать программа льготного кредитования предприятий из наиболее пострадавших отраслей по ставке 2% годовых. Деньги должны пойти на выплату зарплат работникам из расчёта один МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника. Предоставляемый компаниям заём на 85% будет обеспечен государственными гарантиями. При этом сам кредит может быть частично или полностью списан, если работодатели сохранят рабочие места.

«Потенциальный охват этой программой компаний с числом занятых 7 млн человек, и мы рассчитываем, что как минимум половина из этих компаний воспользуются указанной мерой», — отметил Максим Решетников.

Дополнительную помощь бизнесу оказывает и программа субсидирования кредитов. Так, банки уже предоставляют компаниям займы сроком на 12 месяцев: первые полгода проценты не начисляются, после чего ставка повышается до 4% годовых. По оценкам Минэкономразвития, на сегодняшний день банками одобрено 27 тыс. кредитов, а выдано 15 тыс. займов на сумму 36 млрд рублей. Тем самым поддержано около 500 тыс. рабочих мест в пострадавших отраслях.

«Выполнение программы во многом зависит от активности банков-контрагентов бизнеса. С учётом того факта, что государство выступает гарантом этих займов, активность выдачи данных кредитов будет возрастать», — пояснил в разговоре с RT экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Согласно заявлению Максима Решетникова, также за последние две недели банки выдали 20 кредитов в среднем по 1 млрд рублей системообразующим предприятиям из сферы машиностроения, медицинской и лёгкой промышленности, а также стройматериалов. Тем не менее Владимир Путин отметил, что «20 кредитов — это мало». Решетников уточнил, что на рассмотрении у банков находится ещё 300 кредитов. При этом средняя ставка по каждому займу составляет 3,8% годовых.

Налоговая уступка

Ранее власти также решили полностью списать российскому бизнесу налоговые платежи за II квартал 2020 года, кроме НДС. Как заявил в ходе совещания с президентом глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, ведомство уже подготовило информационную систему для выполнения программы. По его словам, речь идёт об освобождении от налогов 1,9 млн субъектов бизнеса, где работает 4,7 млн человек.

«Людям ничего самим делать не надо будет, они, как обычно, будут сдавать декларации. Мы автоматизированно через учётную систему будем их уведомлять о том, что они не должны платить налог за такую‑то сумму за такой-то период», — объяснил глава ФНС.

Егоров напомнил о поручении президента обеспечить прямые выплаты пострадавшим предприятиям по 12 130 рублей на сотрудника. В общей сложности под субсидию попадает более 1,3 млн компаний, где трудится более 4 млн человек.

Помимо этого, в рамках указа президента самозанятым гражданам в полном объёме вернут налог на доход, уплаченный в 2019 году. Одновременно им будет предоставлен налоговый капитал в размере одного МРОТ для погашения налоговых платежей в 2020 году. По оценке ФНС, выплата коснётся около 670 тыс. человек.

«Поддержка самозанятых, вероятно, позволит избежать критических потерь «обелённых» работников, которые в пилотном режиме начали выплачивать налоги от своей деятельности. Также данные шаги государства на встречу самозанятым могут послужить импульсом для продолжения выхода «из тени» данного сегмента», — подчеркнул Антон Покатович.