Майский подъём: цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $35 за баррель

В понедельник, 18 мая, цена на нефть марки Brent впервые с 9 апреля превысила отметку $35 за баррель. Инвесторы положительно реагируют на сообщения о восстановлении мирового спроса на энергосырьё. Постепенное снятие карантинных ограничений в разных странах должно со временем привести к росту потребления топлива, отмечают эксперты. Одновременно крупнейшие государства — экспортёры углеводородов активно сокращают нефтедобычу и тем самым дополнительно поддерживают котировки. Как на этом фоне стоимость сырья может измениться до конца года — в материале RT.

В понедельник, 18 мая, торги на глобальном энергорынке сопровождаются уверенным ростом мировых цен на нефть. Во второй половине дня стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 10% — до $35,7 за баррель. Значение стало самым высоким с 9 апреля. Одновременно котировки американского сорта WTI прибавляли 12% и впервые с 16 марта превышали $33 за баррель.

По словам опрошенных RT экспертов, инвесторы положительно реагируют на сообщения о постепенном восстановлении мирового потребления нефти. Согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2020 году глобальный спрос на энергосырьё сократится лишь на 8,6 млн баррелей в сутки. Ранее специалисты организации ожидали более глубокого снижения показателя — на 9,3 млн.

Напомним, с начала года пандемия коронавируса и карантинные меры во многих странах мира спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и потребления топлива. Впрочем, на сегодняшний день многие страны уже стали ослаблять режим ограничений. Так, постепенное возвращение людей и предприятий к работе со временем должно вновь привести к росту глобального спроса на углеводороды.

«Сейчас поступает всё больше новостей об оживлении спроса за счёт постепенной отмены ограничений в разных странах — люди начинают активнее использовать автотранспорт. В настоящий момент глобальное потребление восстановилось на 60% от докризисного уровня. На этом фоне котировки и растут», — объяснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Помимо ожидаемого восстановления спроса, игроки рынка позитивно оценивают меры государств по сокращению мирового предложения углеводородов. Напомним, с 1 мая для борьбы с глобальным переизбытком нефти страны — участницы сделки ОПЕК+, включая Россию, начали снижать производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки. Уменьшение добычи также началось ещё в нескольких странах — экспортёрах сырья, в том числе США, Норвегии, Аргентине и Канаде.

«Мы видим, что добыча нефти снижается и в странах за пределами контура «традиционных» участников ОПЕК+. Например, в США по итогам мая производство углеводородов может сократиться на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с мартовскими максимумами добычи — около 12,87 млн баррелей в день. Более того, с учётом понижения буровой активности, скорее всего, нефтедобыча в Штатах продолжит снижаться до конца года», — рассказал RT экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

С начала 2020 года число активных нефтяных буровых установок в США сократилось более чем в два раза и достигло 258. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё летом 2009 года. Об этом свидетельствуют последние данные компании Baker Hughes.

Также по теме Убыточные баррели: чем рекордное снижение буровой активности может угрожать сланцевым компаниям США С начала 2020 года количество активных буровых установок в США сократилось почти в два раза и достигло минимального уровня за всю...

Как объясняют эксперты, на фоне резкого снижения нефтяных цен в последние месяцы добыча сырья стала убыточной для большинства сланцевых компаний. В результате американские предприятия вынуждены массово приостанавливать работу.

В целом, как подсчитали специалисты МЭА, в мае предложение нефти на мировом рынке должно уменьшиться на 12 млн баррелей в сутки и достичь минимального уровня за последние девять лет — 88 млн баррелей в день. В последующие месяцы общий объём сокращения добычи мировыми производителями углеводородов может составить 15—20 млн баррелей в сутки. Об этом ранее заявлял глава Минэнерго России Александр Новак.

«В целом рынок позитивно оценивает эти цифры и воспринимает их как констатацию факта того, что баланс спроса и предложения нефти в конечном итоге будет найден», — отмечает Артём Деев.

По мнению Антона Покатовича, в ближайшее время ситуация на глобальном энергорынке продолжит зависеть от динамики восстановления спроса и мировой экономики в целом. При этом эксперт не исключает, что уже к концу года стоимость нефти может вырасти до $40 за баррель. Одновременно Артём Деев допускает и более стремительный рост котировок.