Финансовая планка: глава Минэкономразвития назвал общий объём мер поддержки экономики России

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, общая стоимость всех мер поддержки российской экономики в связи с пандемией коронавируса достигла 3,3 трлн рублей. Основная часть средств предоставлена бизнесу, системообразующим предприятиям и населению в виде прямых выплат и льготных кредитов. По словам экспертов, действия властей позволили сдержать резкое снижение доходов россиян и не допустить чрезмерного роста безработицы. При этом постепенное снятие карантинных ограничений уже привело к восстановлению экономической активности до 79% от докризисного уровня.

Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса достиг 3,3 трлн рублей. Об этом в среду, 27 мая, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на «правительственном часе» в Госдуме.

«Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов на сегодняшний день составила 3 трлн 300 млрд рублей. Значительная часть пакета мер рассчитана на компании в особо пострадавших отраслях, прежде всего на субъекты малого и среднего бизнеса», — рассказал Решетников.

«В перечень вошли 42 сферы, на сегодняшний день в них заняты более 6 млн человек, из них 3 млн 300 тыс. — в компаниях малого и среднего бизнеса», — добавил он.

По оценке Минэкономразвития, объём помощи наиболее пострадавшим отраслям и системообразующим предприятиям составил 597 млрд рублей. На поддержку малого и среднего бизнеса было направлено 835,5 млрд, а сумма социальной поддержки достигла порядка 961 млрд рублей.

Напомним, ранее власти одобрили три пакета мер поддержки экономики. В частности, речь идёт о выплатах семьям с детьми, а также льготных кредитах и налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей. Действия властей позволили сдержать резкое снижение доходов населения и не допустить чрезмерного роста безработицы. Об этом в беседе с RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Самые востребованные меры поддержки — это предоставление кредитов на оплату зарплат малому и среднему бизнесу. Предприниматели активно занимают средства, так как понимают, что при сохранении рабочих мест они обеспечат себе быстрое восстановление после снятия карантинных мер. Полезными оказались и прямые выплаты наименее защищённым слоям населения. Это позволило подержать привычный уровень жизни россиян и одновременно смягчить темпы падения потребительского спроса. Также свою эффективность доказали и кредитные каникулы: граждане получили временную передышку, так необходимую в условиях падения реальных доходов», — объяснил Остапкович.

По словам Максима Решетникова, на сегодняшний день банки предоставили кредитные каникулы россиянам и компаниям на сумму 150 млрд рублей. При этом бизнесу в виде прямой финансовой помощи от государства было выдано 600 тыс. грантов на 32 млрд рублей. Таким образом, число поддержанных рабочих мест превысило 2,6 млн.

Помимо этого, российские банки одобрили 23 тыс. беспроцентных кредитов компаниям на поддержку занятости общей суммой 58 млрд рублей. В результате этого было поддержано 800 тыс. рабочих мест, добавил глава Минэкономразвития. Также малому и среднему бизнесу предоставлена отсрочка по уплате арендных платежей по 34 тыс. объектов государственной и муниципальной собственности.

«Идёт рост открытости экономики»

В целом, как заявил Решетников, уровень экономической активности в России вырос до 79% от докризисного против 71—72% в середине мая. Наблюдаемая динамика связана с постепенным ослаблением карантинных мер в стране.

«Мы видим, что с 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления (экономики. — RT). На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного уровня экономической активности», — рассказал Решетников.

Как отметил министр, под ограничениями по-прежнему остаются сектор непродовольственной розницы, общепит и туризм. В то же время уровень закрытости экономики начал постепенно снижаться.

«В конце апреля индекс закрытости в среднем составлял 28%. То есть 28% всех рабочих мест находились под теми или иными ограничениями. Сейчас наблюдается устойчивая тенденция к снижению этих показателей. Идёт рост открытости экономики. На сегодняшний момент под ограничениями находится уже только 17% рабочих мест, хотя, конечно, это тоже большой показатель», — добавил глава Минэкономразвития.

Наметившееся восстановление пострадавших секторов экономики будет происходить неравномерно и в некоторых случаях может занять длительное время, полагает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Быстрее всего восстанавливаются те отрасли, которые не так сильно пострадали от кризиса или успели перевести сотрудников на удалёнку. Например, IT-сфера, медиа, непродуктовый онлайн-ритейл. Также постепенно восстанавливаются производства, у которых есть запас мощности, финансовые резервы и государственные контракты, рассчитанные на длительное время. Сферам перевозок, общепита, досуга, туризма и услуг потребуется гораздо больше времени, чтобы снизить негативные последствия кризиса», — отметил собеседник RT.

Как заявил Максим Решетников, с учётом произошедшего снижения инвестиционного и потребительского спроса в 2020 году ВВП России может сократиться на 5%, но уже в 2021-м ожидается рост на 2,8%. Между тем в настоящий момент власти завершают подготовку общенационального плана по восстановлению экономики, и соответствующий прогноз ещё может быть скорректирован, подчеркнул Решетников.

По оценке экспертов, в ближайшее время объём поддержки экономики может значительно увеличиться. При этом дополнительные меры помощи населению и бизнесу не скажутся на финансовой стабильности страны.

«Мы подошли к кризису достаточно подготовленными: правительству удалось накопить значимые резервы, которые сейчас можно эффективно тратить на смягчение последствий пандемии COVID-19», — отметил Георгий Остапкович.

«Так, у нас сосредоточены большие средства в Фонде национального благосостояния, а золотовалютные резервы находятся на исторически высоких уровнях. Вдобавок у нас минимальный по сравнению с другими странами уровень госдолга, который может быть полностью покрыт в любой момент за счёт золотовалютных накоплений», — подытожил эксперт.