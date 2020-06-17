Рабочий настрой: глава Минтруда заявил о преодолении пика влияния пандемии на занятость в России

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на занятость в стране пройден. По его словам, в мае уровень безработицы достиг 6,1%, но при этом остаётся значительно ниже, чем в ряде развитых государств. Эксперты отмечают, что положительную роль сыграли меры господдержки, а также особенности российского законодательства. При этом дополнительную помощь рынку труда должен оказать законопроект об удалённой работе, считают аналитики.

Россия преодолела пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынок труда. Об этом в среду, 17 июня, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

«Рынок труда в Российской Федерации на сегодняшний день прошёл пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран. Мы видим, что у нас уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, при этом в таких развитых странах, как Соединённые Штаты, он был более 13%», — отметил Котяков.

По словам экспертов, ситуация в сфере занятости в России стабилизируется на фоне постепенного ослабления карантинных мер. Введённые на время пандемии коронавируса ограничения уже полностью отменены в ряде регионов, что дало импульс к снижению числа безработных. Об этом RT рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«По мере открытия отраслей экономики после режима самоизоляции уровень регистрируемой безработицы начал умеренно сокращаться. Предприятия стали перезапускать работу и нанимать больше сотрудников. Особенно это заметно в сфере непродуктовой розницы. С открытием непродовольственных магазинов россияне стали активнее реализовывать отложенный спрос. Это позволило работодателям без опасений расширять свой штат», — пояснил Сигал.

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По данным Росстата, ещё в марте уровень безработицы в России составлял 4,7%. Между тем произошедший в последующие два месяца рост показателя был относительно сдержанным, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, одобренные властями меры господдержки экономики позволили не допустить чрезмерного ухудшения ситуации в сфере занятости.

«В России показатели безработицы остаются сравнительно низкими благодаря мерам поддержки бизнеса со стороны государства. Речь идёт о льготных кредитах на выплату сотрудникам зарплаты, прямой финансовой помощи и налоговых послаблениях. Благодаря этому нам удалось избежать американского сценария, при котором значимая часть населения оказалась без работы», — подчеркнул Остапкович.

Помимо этого, на рынок труда положительно повлияли особенности российского законодательства. Об этом в интервью RT рассказал экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Увольнение в России является не столь распространённой практикой, как в ЕС и США, а сотрудники более защищены от неправомерной потери места условиями трудового законодательства. Такая специфика свидетельствует в пользу более медленных темпов роста российской безработицы по сравнению с западными странами», — пояснил эксперт.

Одновременно смягчить ситуацию в сфере занятости позволил оперативный переход большинства российских компаний на удалённый режим работы, полагает Георгий Остапкович. По его словам, уже в первую неделю апреля более 80% россиян начали работать на дому. В результате работодателям по большей части удалось сохранить персонал и одновременно оптимизировать производственные расходы и затраты на аренду помещений.

© Сергей Пивоваров / РИА Новости

Примечательно, что сохранение удалённого режима работы для части сотрудников уже после снятия всех ограничений может стать дополнительным фактором для восстановления рынка труда. Такую точку зрения в беседе с RT выразила директор по рыночной аналитике ресурса podelu.ru Лилия Федулина.

16 июня в Госдуму был внесён проект поправок к Трудовому кодексу РФ, которые направлены на регулирование дистанционной работы. В частности, предложено прописать в ТК три новых понятия: постоянная дистанционная (удалённая) работа, временный перевод на удалённую работу и комбинированная занятость.

«За время режима самоизоляции многие работодатели и сотрудники оценили преимущества удалёнки, но не знали, как регулировать свои отношения после карантина из-за отсутствия законодательных норм. Предложенные для внесения в Трудовой кодекс изменения смогут защитить работников от возможных рисков, связанных с качеством выполнения обязанностей. В будущем популярность такой занятости будет только расти, что может обеспечить рынку труда более быстрое восстановление», — отметила Федулина.

По её словам, уже в первой половине 2021 года уровень безработицы в России может снизиться до 5,1—5,7% в зависимости от темпов снятия карантинных ограничений. В то же время, как полагает Георгий Остапкович, в течение следующих двух лет показатель может вновь опуститься ниже 5% за счёт восстановления потребительского спроса и возобновления работы сферы услуг и развлечений.