Налоговое обновление: Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом

Во вторник, 23 июня, Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ с 13% до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Увеличенная ставка будет распространяться только на доходы свыше этой суммы. По словам главы государства, полученные дополнительные средства направят на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями. Одновременно президент распорядился существенно снизить налоги для IT-компаний, а также анонсировал новые меры поддержки граждан и экономики. В частности, российский лидер сообщил о дополнительных выплатах в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка до 16 лет и предложил расширить программу льготной ипотеки. Помимо этого, власти выделят ещё 100 млрд на кредиты пострадавшим от пандемии предприятиям под 2% годовых.

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Об этом глава государства заявил во вторник, 23 июня, в ходе обращения к гражданам.

«Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей», — уточнил российский лидер.

По его словам, в результате бюджет страны будет дополнительно получать около 60 млрд рублей в год. Эти деньги пойдут на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.

«Средства предлагаю окрасить, как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями: на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», — добавил Путин.

Как объяснил RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, инициатива президента означает отказ от плоской шкалы налогообложения. Соответствующая система была введена в России ещё в 2001 году — с тех пор все граждане страны платят НДФЛ по единой ставке 13%.

«Предложение повысить ставку налога с 13% до 15% для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год — это шаг к введению прогрессивной шкалы налогообложения в России. Эта инициатива со временем позволит снизить ставки налогов для малообеспеченных граждан. И конечно, такой подход во всём мире считается более справедливым в распределении доходов, чем плоская шкала налогообложения», — пояснил Павел Сигал.

Кроме того, Владимир Путин предложил существенно снизить налоги для IT-отрасли. По его словам, в первую очередь необходимо ослабить нагрузку на фонд оплаты труда — основную статью расходов для высокотехнологичных компаний.

«Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6%. Причём не временно, а бессрочно. Кроме того, будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%, что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — пояснил Путин.

Во многом предложение президента позволит значительно увеличить темпы роста высокотехнологичной индустрии России. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Смягчение налоговых условий для IT-сектора является своевременным решением. IT-отрасль является одним из немногих сегментов бизнеса, компании которого смогли усилить свои позиции на рынке в период пандемии. При этих вводных смягчение налоговых условий для IT-индустрии может привести к умеренному ускорению темпов роста данного сегмента российского рынка», — отметил эксперт.

Жилищный ответ

Также Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Напомним, в апреле россияне получили возможность до 1 ноября 2020 года оформить ипотечный кредит с соответствующей ставкой в размере до 3 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 8 млн рублей. Между тем во время выступления 23 июня президент заявил о необходимости увеличить лимит займа.

«Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного современного жилья. Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до трёх, как прежде, а до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — московской, санкт-петербургской — до 12 млн рублей», — сказал Путин.

По его словам, более 45 тыс. российских семей уже оформили льготную ипотеку. При этом, как заявила во вторник глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в мае почти треть всех жилищных кредитов были выданы по льготной ставке. Согласно оценке экспертов, инициатива президента позволит заметно увеличить охват программы.

«Значительно вырастет выбор для покупателя. Соответственно, россияне смогут приобретать не только эконом жильё, но и проекты бизнес-класса. Расширится охват программы за счёт граждан с более высоким уровнем доходов. Соответственно, увеличивается выбор квартир и клиентская база», — рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Бонусная поддержка

Владимир Путин анонсировал и новые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, глава государства предложил выделить ещё 100 млрд рублей на кредиты предприятиям под 2% годовых.

Напомним, соответствующая льготная кредитная программа заработала с 1 июня и предназначена для компаний в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях экономики. Полученные деньги бизнес должен направлять на выплату зарплат работникам из расчёта один МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника.

Предоставляемый компаниям заём на 85% обеспечен государственными гарантиями. При этом сам кредит может быть частично или полностью списан, если работодатели сохранят рабочие места.

«Мера востребована, уже одобрены заявки от 90 тыс. компаний, где работают 2 млн 400 тыс. сотрудников. Но спрос, как мы видим, гораздо выше оказался, чем изначально планировало правительство. Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу, выделить на её реализацию ещё 100 млрд рублей, и таким образом дополнительно поддержать предприятия и их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости», — заявил Путин.

Помимо этого, президент объявил о продлении программы поддержки семей с детьми. По словам Путина, в июле таким семьям ещё раз выплатят дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка до 16 лет. При этом гражданам, уже получившим такие выплаты в июне, не придётся повторно отправлять заявку.

«Самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трёх до 16 лет, эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла, трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз в июле выплатить дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет», — заявил Путин.

По его словам, предложенной мерой смогут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 млн детей. Как полагают эксперты, инициатива властей сможет поддержать потребительский спрос и тем самым ускорить восстановление экономики.