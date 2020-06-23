«Пространство для манёвра»: средняя ставка по ипотеке в России опустилась до исторического минимума

По оценке Центробанка, в мае средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум и достигла 7,4% годовых. До конца 2020 года показатель может дополнительно снизиться, и интерес к рынку жилищного кредитования в стране возрастёт, считают аналитики. Более того, в ближайшее время спрос на ипотечные займы в России будет увеличиваться благодаря расширению программы льготного кредитования и смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса. Как на этом фоне может измениться стоимость недвижимости в России — в материале RT.

В мае 2020 года средняя ставка по ипотеке в России снизилась с 8,32% до 7,4% годовых. Значение стало самым низким за всё время наблюдений. Об этом во вторник, 23 июня, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«По ипотеке ставки падают, и наши предварительные данные говорят об этом. Мы пока эту цифру не озвучивали, но по маю ставка по ипотеке уже 7,4%. И где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%», — отметила Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Напомним, в апреле правительство утвердило программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых, которой можно воспользоваться до 1 ноября 2020 года. Первоначально россиянам были представлены ипотечные кредиты с соответствующей ставкой в размере до 3 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 8 млн рублей. Между тем 23 июня Владимир Путин объявил о расширении данной программы.

«Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до трёх, как прежде, а до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — московской, санкт-петербургской — до 12 млн рублей», — заявил президент в ходе обращения к гражданам.

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Сниженная ставка позволяет россиянам сэкономить на процентах по кредиту, что делает покупку недвижимости более выгодной. Об этом RT рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«В сложившейся ситуации снижение ставки даёт определённое пространство для манёвра должникам и снижает долговую нагрузку населения», — отметил эксперт.

В мае 2020 года объём выданных в России ипотечных кредитов вырос сразу на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и достиг 205 млрд рублей. Показатель вернулся к росту после резкого обвала в апреле (более чем на 15%). Об этом говорится в совместном докладе компании «ДОМ.РФ» и агентства Frank RG.

Помимо программы льготной ипотеки, возросший интерес россиян к жилищному кредитованию связан и с постепенным ослаблением ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов. По его словам, в условиях самоизоляции часть клиентов решили отложить покупку, поскольку не знали, как долго продлится режим нерабочих дней. При этом в настоящий момент продажи постепенно возвращаются к докризисному уровню.

«За два месяца самоизоляции накопился отложенный спрос. Часть людей, которые собирались брать ипотеку непосредственно перед введением карантинных мер, отложили покупку недвижимости, чтобы определиться в ситуации. Если продолжится смягчение мер вместе с государственным стимулированием и снижением ключевой ставки Центробанка, то отложенный спрос реализуется, а рынок недвижимости быстро восстановится», — отметил Самойлов.

Во многом ситуация в отрасли будет зависеть именно от действий ЦБ. Российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки регулятора и уже на основе принимаемых Центробанком решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных.

В июне ЦБ снизил ключевую ставку до минимума за весь постсоветский период (до 4,5% годовых) и может продолжить сокращение показателя в ближайшее время. Как рассказал RT экономист «БКС Премьер» Антон Покатович, при принятии решений регулятор будет опираться на уровень инфляции в стране.

«В перспективе летних месяцев рост потребительских цен в России будет оставаться ниже целевой отметки Ценотробанка в 4%. Поэтому, чтобы разогнать инфляцию до нужного уровня, регулятор может сделать кредитные продукты ещё более доступными. Не исключаю, что по итогам 2020 года ключевая ставка может быть снижена до 3,5—4% годовых», — считает Антон Покатович.

Действия Банка России должны привести к дополнительному удешевлению ипотеки. Такую точку зрения в беседе с RT выразила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Учитывая расширение программы льготной ипотеки и возможное снижение ключевой ставки ЦБ до 4% годовых, средняя ставка по ипотеке может снизиться и до 6% годовых к концу года», — отметила Радченко.

При этом специалисты не ожидают удорожания недвижимости в ближайшее время. По словам Алексея Кричевского, летом на фоне растущего интереса россиян к ипотеке цены на рынке могут показать незначительный рост, однако осенью стоимость квадратного метра может снизиться в среднем на 5—8%.