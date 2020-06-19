Вакцина для экономики: Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

В пятницу, 19 июня, Центробанк снизил ключевую ставку с 5,5% до 4,5% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. Своё решение регулятор объяснил резким торможением инфляции в России. На фоне выхода экономики из режима карантинных ограничений рекордное снижение ставки должно сделать кредиты дешевле и тем самым поддержать население и бизнес, считают эксперты. Более того, как полагают аналитики, для стимулирования потребительского спроса Банк России может дополнительное снизить ставку до 3,5% по итогам 2020 года.

В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период.

Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий. На сегодняшний день уровень инфляции в стране составляет 3,1% и по-прежнему остаётся ниже целевой отметки Центробанка в 4%.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Снижение ключевой ставки является одним из ключевых факторов поддержки экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение в разговоре с RT выразил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, действия регулятора приводят к удешевлению кредитов и тем самым стимулируют деловую активность в стране.

«Экономика нуждается в дешёвых заёмных средствах, чтобы поддержать перезапуск предприятий и финансовых институтов, деятельность которых была приостановлена в период самоизоляции. Также выдача кредитов под низкий процент повысит рентабельность малого и среднего бизнеса, что в определённой степени ускорит процесс восстановления экономики», — считает эксперт.

Помимо этого снижение ключевой ставки связано с желанием регулятора поддержать потребительский спрос. Об этом в беседе с RT рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«В результате действий Центробанка ставки по потребительским кредитам и по ипотечным займам станут заметно ниже. Это позволит быстрее восстановить платежеспособность населения и стимулировать покупательскую активность в непродовольственной рознице», — пояснила Бодрова.

Напомним, что последнее изменение ключевой ставки Банком России произошло в конце апреля. Тогда регулятор снизил показатель на 0,5 процентного пункта — до 5,5% и объяснил своё решение необходимость поддержать российскую экономику в условиях глобальной пандемии COVID-19 и падения нефтяных цен.

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 24 июля. При этом, как ожидается, уже в ходе своей второй летней встречи топ-менеджмент регулятора вновь рассмотрит целесообразность снижения ставки. Об этом во время пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Ситуация на рынках нормализовалась, значительно уменьшилась волатильность, сократились премии за риск, цены на нефть вернулись к уровню $40 за баррель. Таким образом, события последних полутора месяцев в полной мере подтвердили наличие пространства для существенного снижения ключевой ставки, и мы его используем. На следующих заседаниях мы будем оценивать, насколько целесообразно дальнейшее снижение ключевой ставки», — подчеркнула Набиуллина.

Как рассказал RT экономист «БКС Премьер» Антон Покатович, до конца 2020 года ЦБ может дополнительно снизить ключевую ставку до уровня 3,5—4% годовых.

Позитив для рубля

Опрошенные RT эксперты высоко оценивали вероятность снижения ключевой ставки ЦБ до 4,5% годовых. Так, инвесторы в своих действиях заранее учитывали решение Банка России. При этом заявления регулятора о возможности очередного снижения на ближайших заседаниях были положительно восприняты рынком, считает Анна Бодрова.

После оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта умеренно укреплялась на Московской бирже. Курс доллара США снижался на 0,7%, до 69,4 рубля, а курс евро — на 0,8%, до 77,7 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 20—22 июня установлен на уровне 69,57 рубля за доллар и 78 рублей за евро.

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В первую очередь политика регулятора влияет на российский рынок государственных ценных бумаг. Снижение ставки ЦБ со временем понижает доходность облигаций федерального займа (ОФЗ), поэтому инвесторы пытаются заранее закупить бумаги по выгодной цене. При этом ажиотажный приток денег в российские ОФЗ может поддержать нацвалюту, считает Антон Покатович.

«Если в перспективе ближайших нескольких месяцев рынок получит от регулятора дополнительные сигналы о том, что цикл снижения ставки ещё не завершился, то иностранные инвесторы начнут активнее выкупать российские долговые бумаги, чтобы успеть получить больший процент по сделкам. В итоге иностранцы станут скупать рубль, что по итогам лета позволит нацвалюте закрепиться на рубеже 69 рублей за доллар», — пояснил Покатович.

Как отмечает Анна Бодрова, помимо политики Центробанка, в последующие месяцы динамика российской валюты будет зависеть и от ситуации на мировом рынке нефти. По прогнозу эксперта, в текущих условиях в ближайшее время курс доллара может опуститься до отметки 68,5 рубля, а курс евро — до 77 рублей.