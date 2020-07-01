«Выход в правовое поле»: с 1 июля все регионы России могут вводить налоговый режим для самозанятых

С 1 июля 2020 года власти всех регионов России смогут вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан. В соответствии с распоряжением президента, россияне также получат возможность платить налог на профессиональный доход не с 18, а уже с 16 лет. По словам экспертов, инициатива позволит снизить теневую занятость и сократить уровень безработицы. При этом официально зарегистрированные самозанятые получают возможность защищать свои профессиональные и социальные интересы, копить на пенсию и официально подтверждать доходы при кредитовании.

С 1 июля 2020 года все регионы России получают возможность вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Соответствующую инициативу ранее озвучил президент страны Владимир Путин во время обращения к россиянам.

«Режим для самозанятых вводился у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как мы видим, успешный. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых — везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать», — заявил Путин.

Напомним, к самозанятым относят людей, которые работают сами на себя, получают деньги за свои услуги от физических и юридических лиц, не имеют работодателя и не привлекают к своей деятельности дополнительных работников. При этом ежегодный доход таких граждан не должен превышать 2,4 млн рублей. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Самозанятые платят налог на профессиональный доход. При работе с физическими лицами его ставка составляет 4%, а при расчётах с ИП и организациями — 6%.

«Стать самозанятым предпринимателем выгодно и удобно. Для граждан это означает выход в правовое поле, что позволяет копить на пенсию, платить минимальные налоги и иметь право на защиту своих профессиональных и социальных интересов в суде», — объяснил в беседе с RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Более того, официальная регистрация в качестве самозанятых даёт возможность официально подтверждать доходы при кредитовании, а также участвовать в конкурсах, в том числе по госзакупкам. Об этом RT рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

С 1 января 2019 года россияне начали платить налог на профессиональный доход в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. С января 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых заработал ещё в 19 регионах.

«Поначалу эксперимент не вызвал энтузиазма у микробизнеса. Люди опасались, что таким образом государство ставит под контроль их доходы. Однако опыт пилотных регионов показал, что большинство граждан, имеющих теневую занятость, всё же предпочитают работать в открытую. Тем более что и ставки налогов невысоки, и очень удобная регистрация, и не требуется никакой дополнительной отчётности. Постепенно у россиян ушёл страх, это видно по статистике», — рассказала RT директор по рыночной аналитике ресурса podelu.ru Лилия Федулина.

По её словам, первоначально власти рассчитывали на то, что в 2019 году в качестве самозанятых в России зарегистрируются порядка 200 тыс. человек. Между тем итоговый показатель оказался значительно выше и составил около 340 тыс. Более того, в 2020 году правительство ожидало увеличения числа самозанятых до 800 тыс. человек, однако только за первые пять месяцев года показатель уже вплотную приблизился к намеченному уровню.

«На сегодняшний день в качестве самозанятых в 23 регионах зарегистрировано свыше 750 тыс. человек. Более половины из них раньше не декларировали свои доходы и нигде официально не работали. Теперь ежедневно регистрируется более 2 тыс. человек», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании 29 июня.

Отметим, что, в соответствии с поручением Владимира Путина, с 1 июля россияне смогут получать статус самозанятых не с 18, а уже с 16 лет. По словам президента, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн граждан.

Зарегистрированные в качестве самозанятых россияне автоматически получают налоговый вычет в 10 тыс. рублей. Также в условиях пандемии коронавируса для таких граждан были предоставлены особые меры поддержки. Им в полной мере возвращается налог на профессиональный доход за 2019 год. Кроме того, в текущем году для них предусмотрен дополнительный налоговый капитал от государства в размере одного МРОТ (12 130 рублей), который можно будет направить на уплату будущих налогов.

«Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищённо и цивилизованно. Считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить», — подчеркнул Владимир Путин.

Поддержка для экономики

Как отмечают эксперты, введение налога на профессиональный доход во всех регионах России позволит снизить теневую занятость и сократить уровень безработицы. Помимо этого, аналитики ждут улучшения собираемости налогов, что положительно скажется на бюджете страны.

«Объём экономик Москвы, Республики Татарстан, Московской и Калужской областей, которые принимали участие в эксперименте в 2019 году, составляет около 35% от ВВП страны. В этих регионах удалось собрать более 1 млрд рублей. Соответственно, по самым скромным оценкам, со всех субъектов Федерации бюджет сможет получить более 3,2 млрд рублей», — рассказал RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По словам специалистов, полученные средства власти могут дополнительно направить на поддержку экономики. Одновременно увеличение числа самозанятых может положительно сказаться на планировании социально-экономической политики России, считает Павел Сигал.

«Для государства выход из тени миллионов людей означает не только увеличение собираемости налогов, но и то, что власть будет иметь более точное представление о числе занятых в микробизнесе граждан. В результате правительство сможет лучше планировать социально-экономическую политику и разрабатывать меры поддержки предпринимателей и граждан», — пояснил эксперт.

Как рассказала RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в целом на сегодняшний день теневые доходы от индивидуальной деятельности по-прежнему получают 15—16 млн россиян. Между тем, по оценке эксперта, показатель может заметно сократиться в ближайшие годы.

«Если хотя бы половина этих людей официально зарегистрируется в качестве самозанятых, это будет успех для государства и с точки зрения роста бюджетных доходов, и с точки зрения изменения менталитета людей в сторону повышения доверия к государству», — заключила Мильчакова.