ВОЗ рассказала о вакцинах от COVID-19 на стадии клинических испытаний
- Reuters
«В настоящее время у нас есть 17 вакцин различных типов на стадии клинических испытаний во всём мире... Мы с нетерпением ожидаем результатов этих испытаний», — цитирует её ТАСС,
По словам эксперта, работы по разработке ведутся очень активно, поэтому ВОЗ ожидает, что все больше вакцин будет переходить в стадию клинических испытаний.
Ранее в ВОЗ назвали число разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса.
Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.