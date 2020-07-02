ВОЗ рассказала о вакцинах от COVID-19 на стадии клинических испытаний

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Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анна Мария Хенао-Рестрепо рассказала, сколько вакцин от коронавирусной инфекции в настоящий момент находятся на стадии клинических испытаний.
ВОЗ рассказала о вакцинах от COVID-19 на стадии клинических испытаний
  • Reuters

«В настоящее время у нас есть 17 вакцин различных типов на стадии клинических испытаний во всём мире... Мы с нетерпением ожидаем результатов этих испытаний», — цитирует её ТАСС,

По словам эксперта, работы по разработке ведутся очень активно, поэтому ВОЗ ожидает, что все больше вакцин будет переходить в стадию клинических испытаний. 

Ранее в ВОЗ назвали число разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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