Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса
- Reuters
«На данный момент в разработке находится 141 вакцина. Ведущие кандидаты, возможно, находятся лишь в месяцах от успеха. Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся», — говорится в его статье для газеты The Washington Post.
Гебрейесус заявил, что международное сотрудничество играет жизненно важную роль в вопросах разработки вакцины от COVID-19.
Ранее в ВОЗ заявили, что для ускорения разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от коронавирусной инфекции необходимо собрать более $31 млрд.