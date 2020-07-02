Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса
  • Reuters

«На данный момент в разработке находится 141 вакцина. Ведущие кандидаты, возможно, находятся лишь в месяцах от успеха. Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся», — говорится в его статье для газеты The Washington Post.

Гебрейесус заявил, что международное сотрудничество играет жизненно важную роль в вопросах разработки вакцины от COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что для ускорения разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от коронавирусной инфекции необходимо собрать более $31 млрд.

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