Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19.

«На данный момент в разработке находится 141 вакцина. Ведущие кандидаты, возможно, находятся лишь в месяцах от успеха. Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся», — говорится в его статье для газеты The Washington Post.

Гебрейесус заявил, что международное сотрудничество играет жизненно важную роль в вопросах разработки вакцины от COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что для ускорения разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от коронавирусной инфекции необходимо собрать более $31 млрд.