ВОЗ назвала нужную для ускорения разработки вакцины от COVID-19 сумму

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что для ускорения разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 надо собрать более $31 млрд.

Об этом сообщает UN News.

«В субботу (27 июня. — RT), по словам Гебрейесуса, под эгидой европейской комиссии и международной правозащитной организации Global Citizen состоится крупное мероприятие по сбору средств на борьбу с COVID-19. Цель — собрать $31,4 млрд», — пишет портал.

По словам главы ВОЗ, эти средства позволят ускорить разработку и производство общедоступной и недорогой вакцины, а также поиск более эффективных методов диагностики и лечения.

Уточняется, что к настоящему моменту начиная с апреля, когда было объявлено о соответствующей инициативе, получено уже $3,4 млрд.

Ранее сообщалось, что российский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начнёт испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах c 15 июля.

Вирусолог Фёдор Лисицын в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о виде разрабатываемой в России вакцины против коронавируса.