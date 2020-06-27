ВОЗ назвала нужную для ускорения разработки вакцины от COVID-19 сумму

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что для ускорения разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 надо собрать более $31 млрд.
ВОЗ назвала нужную для ускорения разработки вакцины от COVID-19 сумму
  • Reuters

Об этом сообщает UN News.

«В субботу (27 июня. — RT), по словам Гебрейесуса, под эгидой европейской комиссии и международной правозащитной организации Global Citizen состоится крупное мероприятие по сбору средств на борьбу с COVID-19. Цель — собрать $31,4 млрд», — пишет портал.

По словам главы ВОЗ, эти средства позволят ускорить разработку и производство общедоступной и недорогой вакцины, а также поиск более эффективных методов диагностики и лечения. 

Уточняется, что к настоящему моменту начиная с апреля, когда было объявлено о соответствующей инициативе, получено уже $3,4 млрд.   

Ранее сообщалось, что российский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начнёт испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах c 15 июля.

Вирусолог Фёдор Лисицын в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о виде разрабатываемой в России вакцины против коронавируса.

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