«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 15 июля

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Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» c 15 июля планирует начать испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 15 июля
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

Соответствующее заявление было сделано на заседании глав служб государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

«В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности вакцины в минимальном объёме, необходимом для перехода на первую и вторую фазы клинических исследований суммарно на 300 добровольцах, и ожидаем запуска исследований на добровольцах с 15 июля», — цитирует Максютова ТАСС.

По его словам, в ходе исследования отобраны три препарата для дальнейших клинических испытаний, по итогам которых будут разработаны рекомендации по применению вакцины определёнными группами населения.

В «Векторе» ожидают регистрации первого вакцинного препарата осенью.

Ранее Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции на людях.

Вирусолог Фёдор Лисицын в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о виде разрабатываемой в России вакцины против коронавируса.

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