Одну из вакцин «Вектора» от коронавируса можно будет закапать в нос

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Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» работает над вакциной против коронавируса, которую можно будет закапать в нос. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1».
Одну из вакцин «Вектора» от коронавируса можно будет закапать в нос
  • © Friso Gentsch/dpa
  • globallookpress.com

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов не идёт по классической схеме внутримышечного введения, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос», — цитирует его ТАСС.

Максютов добавил, что запущено полномасштабное доклиническое исследование этих препаратов «как в части эффективности, так и безвредности».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции появится до возможной второй волны заболевания.

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