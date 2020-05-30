Одну из вакцин «Вектора» от коронавируса можно будет закапать в нос

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» работает над вакциной против коронавируса, которую можно будет закапать в нос. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1».

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов не идёт по классической схеме внутримышечного введения, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос», — цитирует его ТАСС.

Максютов добавил, что запущено полномасштабное доклиническое исследование этих препаратов «как в части эффективности, так и безвредности».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции появится до возможной второй волны заболевания.