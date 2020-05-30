Одну из вакцин «Вектора» от коронавируса можно будет закапать в нос
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«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов не идёт по классической схеме внутримышечного введения, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос», — цитирует его ТАСС.
Максютов добавил, что запущено полномасштабное доклиническое исследование этих препаратов «как в части эффективности, так и безвредности».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции появится до возможной второй волны заболевания.