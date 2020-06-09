Вирусолог прокомментировал ситуацию с разработкой вакцины против коронавируса

Вирусолог Фёдор Лисицын рассказал о виде разрабатываемой в России вакцины против коронавируса и назвал ориентировочные сроки завершения её создания.

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что ждать появления вакцины осталось уже недолго.

Лисицын пояснил, что рекомбинантная вакцина попадает в организм при помощи векторов.

«Это генно-инженерная вакцина. В последнее время, начиная с 90-х годов, большинство перспективных вакцин делаются именно таким способом. Она работает очень просто: вычленяем в патогене белок, тот самый, что образует в оболочке корону, и помещаем в другой организм», — уточнил вирусолог.

По его словам, в случае дальнейших успешных испытаний вакцина против коронавируса может появиться в августе-сентябре 2020 года.

Ранее заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН дал рекомендации по снятию ограничений, принятых в связи с коронавирусом.