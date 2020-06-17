В России начинаются испытания вакцины от коронавируса

Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире Первого канала сообщил, что клинические испытания вакцины будут продолжаться около полутора месяцев. Отмечается, что добровольцы в течение 28 дней будут размещены в стационаре, вакцинация будет проводиться в два этапа — в нулевой день и на 21-й.

Ранее в Минобороны сообщили, что количественные и качественные параметры выборки добровольцев, в том числе соотношение военных и гражданских, которым будет введена вакцина, согласованы Министерством здравоохранения России.

5 июня сообщалось, что добровольцы из Министерства обороны России помещены в изоляцию в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от COVID-19.