Добровольцы из МО помещены в изоляцию для испытания вакцины от COVID-19

Добровольцы из Министерства обороны России помещены в изоляцию в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.

«В специальном медицинском учреждении Минобороны России военнослужащие из состава первой группы добровольцев, прибывших в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины на людях, помещены на двухнедельную изоляцию», — говорится в сообщении.

Как отмечается, разработка и испытания вакцины проводятся 48-м ЦНИИ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Изоляция проводится с целью исключения возможности заражения военных и медперсонала перед началом вакцинации, проинформировали в ведомстве. В течение 14 дней добровольцы будут ежедневно осматриваться врачами.

Ранее все военнослужащие прошли углублённое медицинское обследование.