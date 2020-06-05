Добровольцы из МО помещены в изоляцию для испытания вакцины от COVID-19
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- РИА Новости
«В специальном медицинском учреждении Минобороны России военнослужащие из состава первой группы добровольцев, прибывших в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины на людях, помещены на двухнедельную изоляцию», — говорится в сообщении.
Как отмечается, разработка и испытания вакцины проводятся 48-м ЦНИИ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Изоляция проводится с целью исключения возможности заражения военных и медперсонала перед началом вакцинации, проинформировали в ведомстве. В течение 14 дней добровольцы будут ежедневно осматриваться врачами.
Ранее все военнослужащие прошли углублённое медицинское обследование.