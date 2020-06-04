Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса

Первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошла углубленное медицинское обследование, по итогам которого будет определён окончательный состав участников эксперимента.

Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«4 июня по результатам проведённых медицинских исследований будет определён окончательный состав группы, помещаемой на 14-дневную изоляцию для подготовки к предстоящей вакцинации», — говорится в заявлении, поступившем RT.

До начала эксперимента все прибывшие добровольцы и медицинский персонал прошли тестирование на коронавирус.

«На территории медицинского учреждения для проведения эксперимента выделен отдельный изолированный медицинский корпус. Специалистами войск РХБ защиты предварительно проведена полная дезинфекция и специальная обработка всех палат, лабораторий, процедурных, административных и других помещений корпуса», — подчеркнули в Минобороны.

Добровольцев доставили в медучреждение специальным автомобильным транспортом, прошедшем дезинфекцию и спецобработку в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3 июня первая группа военнослужащих-добровольцев прибыла в специальное медучреждение Минобороны для подготовки к проведению эксперимента по испытанию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.

Для проверки безопасности и эффективности вакцины были отобраны 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно решивших принять участие в испытании.