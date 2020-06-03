Добровольцы начали подготовку к испытанию вакцины от коронавируса

Первая группа военнослужащих-добровольцев прибыла в специальное медучреждение для подготовки к испытаниям новой вакцины от коронавируса, сообщили в Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, 3 июня первая группа военнослужащих-добровольцев прибыла в специальное медучреждение «для прохождения предварительного углублённого медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины на людях».

Вакцина уже прошла стадию испытаний на токсичность, безопасность и иммуногенность.

«Отбор добровольцев осуществлялся среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — уточнили в ведомстве.

Одно из требований для участников — это отсутствие хронических заболеваний.

В министерстве подчеркнули, что испытание должно определить безопасность и переносимость вакцины, а также её иммуногенность, то есть способность вызывать выработку организмом защитных антител к новой коронавирусной инфекции.

Ранее в Центральном научно-исследовательском институте Минобороны рассказали, что доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции провели на обезьянах и хомяках, исследования показали безопасность препарата.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в августе-сентябре 2020 года могут быть доступны первые образцы вакцины для медицинских работников.