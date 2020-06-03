Добровольцы начали подготовку к испытанию вакцины от коронавируса
- РИА Новости
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Как сообщили в оборонном ведомстве, 3 июня первая группа военнослужащих-добровольцев прибыла в специальное медучреждение «для прохождения предварительного углублённого медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины на людях».
Вакцина уже прошла стадию испытаний на токсичность, безопасность и иммуногенность.
«Отбор добровольцев осуществлялся среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — уточнили в ведомстве.
Одно из требований для участников — это отсутствие хронических заболеваний.
В министерстве подчеркнули, что испытание должно определить безопасность и переносимость вакцины, а также её иммуногенность, то есть способность вызывать выработку организмом защитных антител к новой коронавирусной инфекции.
Ранее в Центральном научно-исследовательском институте Минобороны рассказали, что доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции провели на обезьянах и хомяках, исследования показали безопасность препарата.
Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в августе-сентябре 2020 года могут быть доступны первые образцы вакцины для медицинских работников.