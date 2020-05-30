Мурашко рассказал, когда будут доступны образцы вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в августе-сентябре 2020 года могут быть доступны первые образцы вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для медицинских работников.

«Надеюсь, что уже для медицинских работников, думаю, что в августе-сентябре, наверное, уже первые образцы будут доступны. Будем смотреть и в более широкой практике, как она себя покажет, дальше будем вместе с вами отрабатывать в системе фармаконадзора и наблюдения», — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Он отметил, что добровольцы для проведения клинических испытаний вакцины от COVID-19 уже набраны.

Также Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции планируется начать в ближайшие две недели.