Создаваемую в России вакцину от коронавируса испытали на животных
- Reuters
«В рамках проведения доклинических исследований специалистами 48-го ЦНИИ Минобороны России были успешно завершены исследования на двух видах животных: на обезьянах и хомяках», — сказал он.
По его словам, в ходе исследований были доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность.
Как сообщил специалист, планируется, что к концу июля будут завершены все необходимые клинические испытания.
Ранее в Минобороны заявляли, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от COVID-19.
Как отмечали в правительстве, массовая вакцинация людей в стране может начаться осенью.