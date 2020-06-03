Создаваемую в России вакцину от коронавируса испытали на животных

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Доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции провели на обезьянах и хомяках, исследования показали безопасность препарата. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Сергей Борисевич.
Создаваемую в России вакцину от коронавируса испытали на животных
  • Reuters

«В рамках проведения доклинических исследований специалистами 48-го ЦНИИ Минобороны России были успешно завершены исследования на двух видах животных: на обезьянах и хомяках», — сказал он.

По его словам, в ходе исследований были доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность.

Как сообщил специалист, планируется, что к концу июля будут завершены все необходимые клинические испытания. 

Ранее в Минобороны заявляли, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от COVID-19.

Как отмечали в правительстве, массовая вакцинация людей в стране может начаться осенью.

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