В России массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью

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Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация людей от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может начаться осенью.
В России массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью
  • РИА Новости

«Как вы знаете, работа над вакциной идёт полным ходом, очень ждём результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, но пока нам всем надо научиться жить с учётом тех рисков, которые несёт инфекция», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН отметил, что вакцинация от коронавируса начнётся с людей в группе риска.

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