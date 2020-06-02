В России массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация людей от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может начаться осенью.

«Как вы знаете, работа над вакциной идёт полным ходом, очень ждём результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, но пока нам всем надо научиться жить с учётом тех рисков, которые несёт инфекция», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН отметил, что вакцинация от коронавируса начнётся с людей в группе риска.