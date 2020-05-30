Минздрав одобрил первый препарат против коронавируса в России

Первый в России медицинский препарат против коронавирусной инфекции COVID-19 «Авифавир» получил одобрение Минздрава.

Как следует из государственного реестра лекарственных средств, торговое наименование препарата — «Авифавир», а международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование — «Фавипиравир».

Ранее в Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявили, что одну из вакцин от коронавируса можно будет закапать в нос.

Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов также отметил, что клинические исследования вакцины от коронавируса планируется начать в конце июня или начале июля, а завершить — в середине сентября.

13 мая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» сообщили о первых промежуточных положительных результатах клинического исследования препарата «Фавипиравир» у пациентов, госпитализированных с коронавирусом.