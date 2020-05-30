Минздрав одобрил первый препарат против коронавируса в России

Короткая ссылка
RT
Первый в России медицинский препарат против коронавирусной инфекции COVID-19 «Авифавир» получил одобрение Минздрава.
Минздрав одобрил первый препарат против коронавируса в России
  • Reuters

Как следует из государственного реестра лекарственных средств, торговое наименование препарата — «Авифавир», а международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование — «Фавипиравир».

Ранее в Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявили, что одну из вакцин от коронавируса можно будет закапать в нос

Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов также отметил, что клинические исследования вакцины от коронавируса планируется начать в конце июня или начале июля, а завершить — в середине сентября.

13 мая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» сообщили о первых промежуточных положительных результатах клинического исследования препарата «Фавипиравир» у пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить