РФПИ сообщил о положительных результатах первых клинических исследований «Фавипиравира»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» сообщили о первых промежуточных положительных результатах клинического исследования препарата «Фавипиравир» у пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

По полученным данным, 60% из 40 человек, принимавших препарат, имели отрицательный тест на COVID-19 после пяти дней терапии, что в два раза больше, чем в группе, где использовалась стандартная терапия.

«Данные совпадают с результатами китайских исследований, которые также показали сокращение срока болезни с 11 дней до четырёх-пяти дней», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в клинических исследованиях участвуют шесть ведущих медицинских центров в Москве, Смоленске и Нижнем Новгороде. Всего исследования охватят 330 пациентов с подтверждённым COVID-19 в 30 центрах в восьми регионах России.

Следующий этап — получение регистрационного удостоверения на возможность применения «Фавипиравира» в масштабах всей страны.

В апреле сообщалось, что РФПИ обсудил меры по борьбе с COVID-19 с международными партнёрами.

Вирусолог заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с изучением коронавируса.