Вирусолог оценил ситуацию с изучением коронавируса

Заслуженный деятель науки России, вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с изучением коронавируса.

По его словам, в настоящий момент ученые не могут в полной мере изучать особенности COVID-19, так как агрессивность вируса не позволяет проводить необходимые исследования.

В беседе с URA.RU он отметил, что для изучения различных параметров и характеристик инфекции нужно проводить работы в специально защищенных лабораториях, говорит эксперт.

«Это не очень простое дело, так как вирус относится к категории опасных. С ним нельзя работать в стандартной лаборатории, как с вирусом гриппа или полиомиелита. Здесь нужны лаборатории с более серьёзным уровнем защиты, где исключена опасность выноса вируса за ее пределы. Я знаю очень мало учреждений, где есть возможность работать с этим коронавирусом», — подчеркнул Альтштейн.

Ранее Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.