РФПИ обсудил меры по борьбе с COVID-19 с международными партнёрами
- РИА Новости
В видеоконференции приняли участие более 20 инвесторов с общим объёмом активов под управлением в размере выше $8 трлн из Бразилии, Индии, Италии, Китая, Кувейта, ОАЭ, Омана, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.
Они обсудили инвестиции в существующие и перспективные технологии и компании, которые помогут одержать победу над COVID-19, а также рассмотрели стратегии и усилия, предпринимаемые на государственном уровне.
По итогам видеоконференции стороны договорились о совместном поиске и реализации инвестиционных, производственных и других возможностей для скорейшего преодоления негативных последствий коронавируса и возобновления экономической активности.
Участники также планируют активизировать усилия по международному обмену передовыми практиками и технологиями по борьбе с COVID-19.
«Сегодня состоялся продуктивный обмен информацией и уникальным опытом в борьбе с вирусом, мы обсудили дальнейшую координацию совместных действий и перспективные проекты, которые помогут приблизить победу над ним. Планируем объявить о них в ближайшее время», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Со своей стороны, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила, что крайне важным элементом является тестирование и экспресс-тестирование.
«И принципиально важным, самым основным является тестирование на наличие возбудителя, не на наличие антител. Это тоже важно. Нужно выделить тех, у кого уже есть антитела и кто в ближайшее время точно абсолютно заболеть не должен, но важно выделить всё-таки тех, у кого сегодня может быть вирус», — сказала она.
По её словам, Дмитриев говорил в том числе о тестах российско-японской компании EMG. Как отметила Попова, это прорывная технология, которая уже используется и должна использоваться и не требует каких-то дополнительных организационных мероприятий.
«Мы знакомы с этой технологией, и сегодня мы считаем её достаточно перспективной и передовой», — добавила она.
Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.