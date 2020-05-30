«Вектор» намерен завершить клинические исследования вакцины в сентябре

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Клинические исследования вакцины от коронавируса планируется начать в конце июня или начале июля, а завершить — в середине сентября.
«Вектор» намерен завершить клинические исследования вакцины в сентябре
  • РИА Новости

Об этом заявил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире «Россия 1».

«По оптимистичным прогнозам, мы рассчитываем начать первые клинические исследования в конце июня — начале июля... Завершить в середине сентября», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что ускорения работы над вакциной не требуется, потому что важно не забывать о базовых принципах вакцинации — не навредить и не вколоть бесполезный препарат.

Ранее Максютов рассказал, как животные, на которых испытывали вакцину от коронавируса, перенесли её.

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