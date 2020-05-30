В «Векторе» рассказали, как животные перенесли вакцину от коронавируса
- РИА Новости
Он пояснил, что низшие приматы подвергались заражению новым коронавирусом, и результаты, которые при этом получались, «моделируют эту инфекцию, как у человека».
«Есть значительное количество бессимптомных случаев, то есть когда вирус мы можем контролировать только по вирусовыделению в мазке с помощью метода ПЦР».
Некоторые особи переносят повышенную температуру, добавил Максютов.
«При введении вакцины никаких подъёмов температуры не было, и никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали. Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов», — рассказал директор центра.
Ранее Максютов рассказал, что «Вектор» работает над вакциной против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.