В «Векторе» рассказали, как животные перенесли вакцину от коронавируса

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Животные, на которых испытывали вакцину от коронавируса, перенесли её хорошо, у них не было замечено нежелательных реакций. Об этом рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
В «Векторе» рассказали, как животные перенесли вакцину от коронавируса
  • РИА Новости

Он пояснил, что низшие приматы подвергались заражению новым коронавирусом, и результаты, которые при этом получались, «моделируют эту инфекцию, как у человека».

«Есть значительное количество бессимптомных случаев, то есть когда вирус мы можем контролировать только по вирусовыделению в мазке с помощью метода ПЦР».

Некоторые особи переносят повышенную температуру, добавил Максютов.

«При введении вакцины никаких подъёмов температуры не было, и никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали. Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов», — рассказал директор центра.

Ранее Максютов рассказал, что «Вектор» работает над вакциной против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.

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