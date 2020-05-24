В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса

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Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса
  • РИА Новости

«Мы надеемся, что клинические испытания завершатся в течение четырёх-восьми недель, после чего будут переданы документы на регистрацию», — цитирует его РИА Новости.

Клинические исследования будут проводиться на нескольких сотнях больных в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии. 

По словам Пушкаря, сначала препарат будут применять только для лечения пациентов с коронавирусом в состоянии средней степени тяжести.

«Схема лечения пациентов данным препаратом уже разработана. В среднем лечение будет занимать не больше одной недели», — пояснил академик.

Он отметил, что итоги испытаний препарата на разных животных подтвердили его способность уничтожать коронавирус за пять-шесть дней.

Ранее Минздрав сообщил, что в России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса «Фавипиравир».

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса может начаться к концу лета.

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