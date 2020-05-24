В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса
- РИА Новости
«Мы надеемся, что клинические испытания завершатся в течение четырёх-восьми недель, после чего будут переданы документы на регистрацию», — цитирует его РИА Новости.
Клинические исследования будут проводиться на нескольких сотнях больных в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии.
По словам Пушкаря, сначала препарат будут применять только для лечения пациентов с коронавирусом в состоянии средней степени тяжести.
«Схема лечения пациентов данным препаратом уже разработана. В среднем лечение будет занимать не больше одной недели», — пояснил академик.
Он отметил, что итоги испытаний препарата на разных животных подтвердили его способность уничтожать коронавирус за пять-шесть дней.
Ранее Минздрав сообщил, что в России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса «Фавипиравир».
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса может начаться к концу лета.