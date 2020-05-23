В России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок

В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что пока данный препарат в России не зарегистрирован

«Положительные результаты ограниченной программы клинических исследований, позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер, касающихся, в том числе назначения исследований в пострегистрационном периоде», — указано в тексте.

В Минздраве резюмировали, что это позволит серьёзно сократить сроки вывода препарата на рынок.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля.