В России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что пока данный препарат в России не зарегистрирован
«Положительные результаты ограниченной программы клинических исследований, позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер, касающихся, в том числе назначения исследований в пострегистрационном периоде», — указано в тексте.
В Минздраве резюмировали, что это позволит серьёзно сократить сроки вывода препарата на рынок.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля.