Директор центра Гамалеи назвал сроки производства вакцины от COVID-19

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса может начаться к концу лета.
Директор центра Гамалеи назвал сроки производства вакцины от COVID-19
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Нам такие сроки ставят, исходя из того, что всё-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство», — приводит его слова РИА Новости.

Гинцбург добавил, что производство «сразу не позволит большое количество населения нашей страны иммунизировать». При этом он отметил, что в настоящее время «принимаются беспрецедентные усилия и действия, чтобы, когда вакцина будет зарегистрирована, максимально быстро перейти к её масштабированию».

Также он рассказал, что доклинические исследования вакцины показали хороший результат. По его словам, к 15 июня в центре планируют получить от Минздрава разрешение и приступить к клиническим исследованиям вакцины на людях.

Ранее в Минздраве заявили, что в России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», который в настоящее время проходит клинические исследования.

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