В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
- РИА Новости
«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировали никаких заболеваний.
«3 июня планируется заезд первой группы военнослужащих-добровольцев в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России для прохождения предварительного углублённого медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента», — добавили в Минобороны.
Ранее Минздрав одобрил первый препарат против коронавируса в России.