В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

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В Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировали никаких заболеваний. 

«3 июня планируется заезд первой группы военнослужащих-добровольцев в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России для прохождения предварительного углублённого медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента», — добавили в Минобороны.

Ранее Минздрав одобрил первый препарат против коронавируса в России.

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