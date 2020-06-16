Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.

Об этом рассказали в Минобороны.

Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».

В ведомстве сообщили, что количественные и качественные параметры выборки добровольцев, в том числе соотношение военных и гражданских, которым будет введена вакцина, согласованы Министерством здравоохранения России.

В сообщении говорится, что по результатам вакцинации первой группы будет проведена последовательная вакцинация компонентами вакцины остальной части добровольцев для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки гуморального иммунного ответа (антител).

Уточняется, что в настоящий момент состояние здоровья всех добровольцев «хорошее, они продолжают находиться под непрерывным контролем военных медицинских специалистов».

Комплекс необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей добровольцев и изучению ряда специальных параметров проводится ежедневно, так у них «берутся анализы крови на антитела IgG и IgM, мазок из ротоглотки для ПЦР-диагностики на COVID-19».

5 июня сообщалось, что добровольцы из Министерства обороны России помещены в изоляцию в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от COVID-19.