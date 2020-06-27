В ВОЗ назвали количество разрабатываемых вакцин от коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает UN News.
По её словам, обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до десяти лет, но в настоящий момент ситуация требует быстрого ответа.
«Мы отводим на это (разработку и производство вакцины от коронавируса) 12, максимум 18 месяцев. И это будет беспрецедентно», — сказала она.
По её словам, на сегодняшний день есть 200 вариантов вакцин и все они находятся на разных стадиях разработки и клинических испытаний. Примерно 15 из них уже проходят испытания на людях.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что для ускорения разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от коронавируса надо собрать более $31 млрд.