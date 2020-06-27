В ВОЗ назвали количество разрабатываемых вакцин от коронавируса

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Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан рассказала, сколько в настоящий момент в мире разрабатывается вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ назвали количество разрабатываемых вакцин от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает UN News.

По её словам, обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до десяти лет, но в настоящий момент ситуация требует быстрого ответа.

«Мы отводим на это (разработку и производство вакцины от коронавируса) 12, максимум 18 месяцев. И это будет беспрецедентно», — сказала она.

По её словам, на сегодняшний день есть 200 вариантов вакцин и все они находятся на разных стадиях разработки и клинических испытаний. Примерно 15 из них уже проходят испытания на людях.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что для ускорения разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от коронавируса надо собрать более $31 млрд.

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