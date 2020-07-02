Росавиация продлила ограничения на международные полёты

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), как пишет РБК, разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — цитирует издание телеграмму.

Как отмечается, авиакомпания S7 подтвердила РИА Новости получение телеграммы Росавиации о продлении ограничения на международные рейсы до конца июля.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании в условиях ограничений из-за ситуации с коронавирусом снизили перевозки в мае 2020 года на 91,3% относительно аналогичного периода прошлого года, до 949 тыс. человек.

Руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Nation News дал прогноз по восстановлению авиасообщения.