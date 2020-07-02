Росавиация продлила ограничения на международные полёты
- РИА Новости
«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — цитирует издание телеграмму.
Как отмечается, авиакомпания S7 подтвердила РИА Новости получение телеграммы Росавиации о продлении ограничения на международные рейсы до конца июля.
Ранее стало известно, что российские авиакомпании в условиях ограничений из-за ситуации с коронавирусом снизили перевозки в мае 2020 года на 91,3% относительно аналогичного периода прошлого года, до 949 тыс. человек.
Руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Nation News дал прогноз по восстановлению авиасообщения.