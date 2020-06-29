Пассажиропоток авиакомпаний России в мае упал на 91,3%

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Российские авиакомпании в условиях ограничений из-за ситуации с коронавирусом снизили перевозки в мае 2020 года на 91,3% относительно аналогичного периода прошлого года, до 949 тыс. человек, сообщила Росавиация.
Пассажиропоток авиакомпаний России в мае упал на 91,3%
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Как пишет Интерфакс, количество пассажиров на международных рейсах снизилось на 99,5%, до 26 тыс. человек, на внутренних — на 84,5%, до 923 тыс.

Ранее сообщалось, что Росавиация одобрила предоставление 9,75 млрд рублей в качестве субсидий для авиакомпаний из-за потери пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса. Отмечается, что с 14 мая в Росавиацию поступило 54 заявки от 40 авиакомпаний.

Руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Nation News дал прогноз по восстановлению авиасообщения.

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