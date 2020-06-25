Росавиация одобрила почти 10 млрд рублей субсидий для авиакомпаний

Росавиация одобрила предоставление 9,75 млрд рублей в качестве субсидий для авиакомпаний из-за потери пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.

«Принято положительное решение о предоставлении субсидий по 38 заявкам на сумму 9,75 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Отмечается, что с 14 мая в Росавиацию поступило 54 заявки от 40 авиакомпаний.

Заявка авиакомпании «Победа» была отклонена.

Также было принято решение о предоставлении субсидий трём аэропортам: Международный аэропорт Шереметьево, Международный аэропорт Бегишево и Международный аэропорт Казань.

Ранее сообщалось, что замглавы Минтранспорта, глава Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству предложение о поэтапном снятии ограничений на международные полёты, начиная со стран СНГ.