Росавиация одобрила почти 10 млрд рублей субсидий для авиакомпаний
- РИА Новости
«Принято положительное решение о предоставлении субсидий по 38 заявкам на сумму 9,75 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте агентства.
Отмечается, что с 14 мая в Росавиацию поступило 54 заявки от 40 авиакомпаний.
Заявка авиакомпании «Победа» была отклонена.
Также было принято решение о предоставлении субсидий трём аэропортам: Международный аэропорт Шереметьево, Международный аэропорт Бегишево и Международный аэропорт Казань.
Ранее сообщалось, что замглавы Минтранспорта, глава Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству предложение о поэтапном снятии ограничений на международные полёты, начиная со стран СНГ.