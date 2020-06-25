«Ъ» узнал о плане Росавиации по возобновлению международных полётов

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Замглавы Минтранспорта, глава Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству предложение о поэтапном снятии ограничений на международные полёты, начиная со стран СНГ. Об это пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Ъ» узнал о плане Росавиации по возобновлению международных полётов
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

В частности, Нерадько предлагает открывать авиасообщение с другими странами в зависимости от сложившейся там эпидемиологической обстановки.

В секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой заявили, что вопрос восстановления международного сообщения находится на стадии проработки, им занимаются МИД, Росавиация и Роспотребнадзор.

«Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учётом договорённостей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации», — подчеркнули там.

Ранее глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов допустил, что международное авиасообщение может возобновиться в августе-сентябре.

В мае министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду на открытие международных авиарейсов летом.

Руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Nation News дал прогноз по восстановлению авиасообщения.

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