«Ъ» узнал о плане Росавиации по возобновлению международных полётов
- РИА Новости
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В частности, Нерадько предлагает открывать авиасообщение с другими странами в зависимости от сложившейся там эпидемиологической обстановки.
В секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой заявили, что вопрос восстановления международного сообщения находится на стадии проработки, им занимаются МИД, Росавиация и Роспотребнадзор.
«Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учётом договорённостей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации», — подчеркнули там.
Ранее глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов допустил, что международное авиасообщение может возобновиться в августе-сентябре.
В мае министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду на открытие международных авиарейсов летом.
Руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Nation News дал прогноз по восстановлению авиасообщения.