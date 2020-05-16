В Минтрансе выразили надежду на открытие международных авиарейсов летом

Министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду на открытие международных авиарейсов летом.

По его словам, решение будет приниматься в соответствии с рекомендациями надзорных органов, постановлениями российского правительства и исходя из эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.

«Для начала — в июне по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны. Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы, конечно, хотелось бы очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Nation News дал прогноз по восстановлению авиасообщения.