В Совфеде оценили перспективы снятия ограничений на авиасообщение
- РИА Новости
«Торопиться с открытием границ сейчас нельзя, потому что в наше время самолёты за несколько часов переносят больных людей в другие страны», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, никто не застрахован от второй волны COVID-19.
Кроме того, отметил Джабаров, открывать границы пока и не с кем — другие страны тоже не откроют авиасообщение так быстро.
Со своей стороны, вирусолог, доктор медицинских наук, академик РАЕН Анатолий Альтштейн в беседе с ФБА «Экономика сегодня» напомнил, что открытие и закрытие госграниц — часть эпидемиологических мер.
«В Европе, в США эпидемия продолжается, поэтому мы будем смотреть за тем, что там происходит. Если эпидемия там затихнет, то, наверное, границы откроют. Никто же не заинтересован в том, чтобы границы были закрыты. Это нарушает экономику», — сказал он.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил перспективы туристического сезона в 2020 году.