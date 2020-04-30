В Совфеде оценили перспективы снятия ограничений на авиасообщение

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Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил перспективы снятия ограничений на авиасообщение.
В Совфеде оценили перспективы снятия ограничений на авиасообщение
  • РИА Новости

«Торопиться с открытием границ сейчас нельзя, потому что в наше время самолёты за несколько часов переносят больных людей в другие страны», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, никто не застрахован от второй волны COVID-19.

Кроме того, отметил Джабаров, открывать границы пока и не с кем — другие страны тоже не откроют авиасообщение так быстро.

Со своей стороны, вирусолог, доктор медицинских наук, академик РАЕН Анатолий Альтштейн в беседе с ФБА «Экономика сегодня» напомнил, что открытие и закрытие госграниц — часть эпидемиологических мер.

«В Европе, в США эпидемия продолжается, поэтому мы будем смотреть за тем, что там происходит. Если эпидемия там затихнет, то, наверное, границы откроют. Никто же не заинтересован в том, чтобы границы были закрыты. Это нарушает экономику», — сказал он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил перспективы туристического сезона в 2020 году.

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