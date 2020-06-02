Глава «Уральских авиалиний» оценил ситуацию с полётами за рубеж

Международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре. Такое мнение выразил генеральный директор и крупнейший совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

По его прогнозу это будет происходить постепенно, на первом этапе могут открыть страны СНГ. В частности, он не исключил, что могут быть разрешены полёты в Грузию.

«В августе-сентябре, возможно, откроют международные полёты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать», — сказал Скуратов в интервью РБК.



В середине мая стало известно, что правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку отечественных авиакомпаний, которые пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что авиакомпании и аэропорты России находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок, которые смогут более активно выполняться после снятия регионами ограничительных мер.

URA.RU также передавало, что тюменский аэропорт Рощино вернётся к обычному режиму работы с 1 июня.