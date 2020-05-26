Росавиация отметила готовность авиакомпаний к возобновлению перевозок

Авиакомпании и аэропорты России находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок, которые смогут более активно выполняться после снятия регионами ограничительных мер, заявил первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.

Соответствующее заявление было сделано на расширенном заседании общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре.

«Первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации проинформировал экспертов общественных советов о том, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок», — говорится в сообщении Росавиации.

При этом Нерадько подчеркнул, что воздушное сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения ограничений в регионах.

Ранее сообщалось, что внутренние авиаперелёты по России в апреле снизились на 85% в годовом выражении — до 717,6 тыс. пассажиров.

URA.RU также передавало, что Тюменский аэропорт Рощино вернётся к обычному режиму работы с 1 июня.