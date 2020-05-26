Росавиация отметила готовность авиакомпаний к возобновлению перевозок
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Соответствующее заявление было сделано на расширенном заседании общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре.
«Первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации проинформировал экспертов общественных советов о том, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок», — говорится в сообщении Росавиации.
При этом Нерадько подчеркнул, что воздушное сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения ограничений в регионах.
Ранее сообщалось, что внутренние авиаперелёты по России в апреле снизились на 85% в годовом выражении — до 717,6 тыс. пассажиров.
URA.RU также передавало, что Тюменский аэропорт Рощино вернётся к обычному режиму работы с 1 июня.