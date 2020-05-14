Кабмин России выделил более 23 млрд рублей помощи авиаотрасли

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Правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку отечественных авиакомпаний, которые пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Кабмин России выделил более 23 млрд рублей помощи авиаотрасли
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое постановление утвердило правительство», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что полученные средства можно будет потратить на выплату зарплат авиационному персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов, а также на операционную деятельность и содержание имущества.

Ранее правительство России обсудило предоставление субсидий российским авиакомпаниям в связи с ситуацией с коронавирусом.

15 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли.

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